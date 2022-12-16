"Юнайтед" предложит 43 млн. фунтов за Гакпо

"Манчестер Юнайтед" планирует предложить 50 миллионов евро (43 млн. фунтов) за вингера ПСВ Коди Гакпо с открытием зимнего трансферного окна.

"Юнайтед" задумывался о приобретении Гакпо еще минувшим летом, но в итоге главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг решил пригласить Антони из своего бывшего клуба "Аякса", а не Коди.



Сейчас "Юнайтед" возобновил интерес к Гакпо, поскольку нуждается в замене для покинувшего клуб Криштиану Роналду. При этом "дьяволы" осознают, что 23-летний голландец значительно подорожал после яркого выступления на Чемпионате Мира в Катаре.



Как утверждает The Telegraph, сам Гакпо заинтересован в переходе в "Юнайтед" и хочет поработать с Тен Хангом, поэтому есть все шансы, что предложение "дьяволов" будет принято.