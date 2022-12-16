Саутгейт обсудит свое будущее в начале января

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обсудит с FA свое будущее в начале января.

После поражения 1:2 от Франции в четвертьфинале Чемпионата Мира в Катаре Саутгейт дал ясно понять, что ему потребуется некоторое время, чтобы решить, останется он на своем посту или нет.



Как сообщает Sky Sports, Ассоциация согласилась дать Саутгейту весь рождественский период на размышления, но затем Гарет должен будет дать ответ.



Контракт Саутгейта рассчитан до 2024 года, и если Гарет не останется, FA нужно будет действовать быстро, ведь уже в марте матчем против сборной Италии англичане стартуют в отборе к Чемпионату Европы.