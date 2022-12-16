Кварацхелия стал целью для "Ньюкасл"

Вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия стал трансферной целью для "Ньюкасла" на 2023 год.

Кварацхелия только минувшим летом присоединился к "Наполи", перебравшись из батумского "Динамо" за 10 миллионов фунтов.



Хвича быстро стал ключевым игроком "Наполи", забив восемь голов и отдав восемь результативных передач, а также заслужив у местных болельщиков прозвище "Кварадона".



Своей игрой Кварацхелия привлек внимание таких грандов, как "Реал" и ПСЖ, однако "Ньюкасл" решительно настроен побороться за 21-летнего игрока сборной Грузии.



Неоднократно просмотрев Кварацхелию в деле, "сороки" сделали Хвичу своей ключевой целью на два ближайших трансферных окна и собираются предложить "Наполи" около 50 млн. фунтов.