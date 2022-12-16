Каррагер раскритиковал новый формат клубного Чемпионата Мира
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал решение ФИФА изменить формат клубного Чемпионата Мира.
Ранее в пятницу ФИФА объявила, что с 2025 года в клубном Чемпионате Мира будут принимать участие 32 команды, что станет своего рода аналогом Лиги Чемпионов.
По мнению Каррагера, европейские клубы должны бойкотировать этот турнир, который и без того усложнит их плотное расписание.
"Это очередная нелепая идея Инфантино, как и идея проводить Чемпионат Мира каждые два года. В определенный момент игрокам потребуется отдых, а с ними обращаются как со скотом. ФИФА ненавидит Лигу Чемпионов и хочет создать нечто похожее. Европейские клубы должны бойкотировать это", — написал Каррагер в твиттере.
16.12.2022 18:00
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Последние комментарии:
Действительно лучше убрать Инфантино, один вред от его новшеств. Дополнительное время в каждом матче почти по 10 минут, вообще уже не футбол а бокс с 12 раундами, красота от этого теряется, все игроки уставшими выглядят и т.д.
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этот турнир совсем не нужен.
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