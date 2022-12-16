Каррагер раскритиковал новый формат клубного Чемпионата Мира

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал решение ФИФА изменить формат клубного Чемпионата Мира.

Ранее в пятницу ФИФА объявила, что с 2025 года в клубном Чемпионате Мира будут принимать участие 32 команды, что станет своего рода аналогом Лиги Чемпионов.



По мнению Каррагера, европейские клубы должны бойкотировать этот турнир, который и без того усложнит их плотное расписание.



"Это очередная нелепая идея Инфантино, как и идея проводить Чемпионат Мира каждые два года. В определенный момент игрокам потребуется отдых, а с ними обращаются как со скотом. ФИФА ненавидит Лигу Чемпионов и хочет создать нечто похожее. Европейские клубы должны бойкотировать это", — написал Каррагер в твиттере.