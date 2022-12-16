Эвра: "Не удивлюсь, если Роналду завершит карьеру"

Криштиану Роналду Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра допускает, что нападающий Криштиану Роналду завершит игровую карьеру после ухода от "красных дьяволов".



Пока Роналду находился в расположении сборной Португалии на Чемпионате Мира в Катаре, "Юнайтед" разорвал с ним контракт.

Теперь Криштиану может перейти в другой клуб свободным агентом, однако Эвра допускает, что 37-летний португалец не будет искать новой пристанище.

"Я не знаю, завершит ли свою карьеру Роналду. Порой, когда на тебя сваливается вся эта критика, особенно в конце твой карьеры, ты такой: "Ладно, настало время остановиться". Особенно когда ты не проходишь в стартовый состав своей сборной, потому что именно ради этого Криштиану хотел играть и быть в форме".

"Выиграть Чемпионат Мира со своей сборной — это было его мечтой, и теперь эта мечта загублена. Я не буду говорить за Криштиану, но я бы не удивился, если он завершит карьеру", — сообщил Эвра Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2022 17:00

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  1. pavlix76 16.12.2022 17:45 # pavlix76
    и что тогда будет писать фапл.ру?

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  2. narcot 16.12.2022 17:21 # narcot
    всегда можно попылить за арабов, а кринжефаны будут дальше говорить, что глиномесси играет в лигах пешеходов в отличии от кринжа)

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