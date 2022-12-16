Эвра: "Не удивлюсь, если Роналду завершит карьеру"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра допускает, что нападающий Криштиану Роналду завершит игровую карьеру после ухода от "красных дьяволов".





Пока Роналду находился в расположении сборной Португалии на Чемпионате Мира в Катаре, "Юнайтед" разорвал с ним контракт.



Теперь Криштиану может перейти в другой клуб свободным агентом, однако Эвра допускает, что 37-летний португалец не будет искать новой пристанище.



"Я не знаю, завершит ли свою карьеру Роналду. Порой, когда на тебя сваливается вся эта критика, особенно в конце твой карьеры, ты такой: "Ладно, настало время остановиться". Особенно когда ты не проходишь в стартовый состав своей сборной, потому что именно ради этого Криштиану хотел играть и быть в форме".



"Выиграть Чемпионат Мира со своей сборной — это было его мечтой, и теперь эта мечта загублена. Я не буду говорить за Криштиану, но я бы не удивился, если он завершит карьеру", — сообщил Эвра Sky Sports.