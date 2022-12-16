Лопетеги надеется получить до шести новичков в январе

Новый главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги надеется совершить до шести приобретений в зимнее трансферное окно.

Лопетеги возглавил "Вулверхэмптон" 14 ноября — с целью избежать вылета из Премьер-Лиги.



Прямо сейчас "волки" находятся на самом дне в таблице Премьер-Лиге, в четырех очках от спасительного места.



Пока Хулен смог ознакомиться со своей новой командой только благодаря тренировкам — свой первый официальный матч при 56-летнем испанце "Вулверхэмптон" проведет против "Джиллингема" в рамках Кубка Лиги в следующий вторник.



По информации BBC, бывший наставник сборной Испании, "Реала" и "Порту" уже представил руководству клуба с "Молинью" свой список трансферных целей.



"Волки" надеются, что обновленный департамент по комплектации состава и прозорливость Лопетеги позволят команде получить от трех до шести новичков в январе.



Прежде всего "Вулверхэмптон" хочет укрепить позиции нападающего и центрального защитника. Среди конкретных имен называются Матеус Кунья из "Атлетико" и Хави Санчес с Иваном Фреснедой из "Реал Вальядолид".