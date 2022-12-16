Лопетеги надеется получить до шести новичков в январе
Новый главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги надеется совершить до шести приобретений в зимнее трансферное окно.
Лопетеги возглавил "Вулверхэмптон" 14 ноября — с целью избежать вылета из Премьер-Лиги.
Прямо сейчас "волки" находятся на самом дне в таблице Премьер-Лиге, в четырех очках от спасительного места.
Пока Хулен смог ознакомиться со своей новой командой только благодаря тренировкам — свой первый официальный матч при 56-летнем испанце "Вулверхэмптон" проведет против "Джиллингема" в рамках Кубка Лиги в следующий вторник.
По информации BBC, бывший наставник сборной Испании, "Реала" и "Порту" уже представил руководству клуба с "Молинью" свой список трансферных целей.
"Волки" надеются, что обновленный департамент по комплектации состава и прозорливость Лопетеги позволят команде получить от трех до шести новичков в январе.
Прежде всего "Вулверхэмптон" хочет укрепить позиции нападающего и центрального защитника. Среди конкретных имен называются Матеус Кунья из "Атлетико" и Хави Санчес с Иваном Фреснедой из "Реал Вальядолид".
16.12.2022 16:00
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