"Сити" готов выложить 110 млн. фунтов за Гвардиола

"Манчестер Сити" готов выложить 110 миллионов фунтов за центрального защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола.

20-летний Гвардиол блестяще себя проявил на Чемпионате Мира в Катаре, остановившись со своей сборной Хорватии в одном шаге от финала.



Своей игрой на ЧМ-2022 Йошко привлек дополнительный интерес к своей персоне — а также значительно увеличил свою цену.



Как сообщает Sky Sports, предложение "Сити" по Гвардиолу составит 110 млн. фунтов, и если "РБ Лейпциг" ответит согласием, это сделает Йошко самым дорогим защитником в мире всех времен.