"Сити" готов выложить 110 млн. фунтов за Гвардиола
"Манчестер Сити" готов выложить 110 миллионов фунтов за центрального защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола.
20-летний Гвардиол блестяще себя проявил на Чемпионате Мира в Катаре, остановившись со своей сборной Хорватии в одном шаге от финала.
Своей игрой на ЧМ-2022 Йошко привлек дополнительный интерес к своей персоне — а также значительно увеличил свою цену.
Как сообщает Sky Sports, предложение "Сити" по Гвардиолу составит 110 млн. фунтов, и если "РБ Лейпциг" ответит согласием, это сделает Йошко самым дорогим защитником в мире всех времен.
16.12.2022 15:00
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КОРОЛИ!!!
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второй мангаля
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Ээ, он ж вроде в ЧЕЛСИ собрался
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КОРОЛИ!!!
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Долбаеебы!
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пепун снова отмывает бабло
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