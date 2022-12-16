"Сити" готов выложить 110 млн. фунтов за Гвардиола

Йошко Гвардиол "Манчестер Сити" готов выложить 110 миллионов фунтов за центрального защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола.

20-летний Гвардиол блестяще себя проявил на Чемпионате Мира в Катаре, остановившись со своей сборной Хорватии в одном шаге от финала.

Своей игрой на ЧМ-2022 Йошко привлек дополнительный интерес к своей персоне — а также значительно увеличил свою цену.

Как сообщает Sky Sports, предложение "Сити" по Гвардиолу составит 110 млн. фунтов, и если "РБ Лейпциг" ответит согласием, это сделает Йошко самым дорогим защитником в мире всех времен.


Метки Гвардиол, Манчестер Сити, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 603

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancityman 16.12.2022 15:55 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  2. antuanpdf 16.12.2022 15:35 # antuanpdf
    второй мангаля

    (ответить)

  3. skydreams 16.12.2022 15:15 # skydreams
    Ээ, он ж вроде в ЧЕЛСИ собрался

    (ответить)

  4. true-manc 16.12.2022 15:11 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  5. chelsiukpro 16.12.2022 15:05 # chelsiukpro
    Долбаеебы!

    (ответить)

  6. vals1702 16.12.2022 15:01 # vals1702
    пепун снова отмывает бабло

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: