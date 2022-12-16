"Эвертон" хочет купить Булайе Диа

Булайе Диа "Эвертон" заинтересован в приобретении нападающего "Вильярреала" Булайе Диа в зимнее трансферное окно.

26-летний Диа проявил себя с лучшей стороны на Чемпионате Мира в Катаре, приняв участие в четыре матча сборной Сенегала и отметившись голом против хозяев турнира.

Своей игрой на ЧМ-2022 Булайе привлек внимание "Эвертона", чей основной форвард Доминик Калверт-Левин почти не покидает лазарет в этом сезоне.

Как сообщает Sky Sports, теперь "ириски" попытаются приобрести Диа, который также способен сыграть правого вингера.


Метки Вильярреал, Диа, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2022 14:00

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