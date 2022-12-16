"Эвертон" хочет купить Булайе Диа
"Эвертон" заинтересован в приобретении нападающего "Вильярреала" Булайе Диа в зимнее трансферное окно.
26-летний Диа проявил себя с лучшей стороны на Чемпионате Мира в Катаре, приняв участие в четыре матча сборной Сенегала и отметившись голом против хозяев турнира.
Своей игрой на ЧМ-2022 Булайе привлек внимание "Эвертона", чей основной форвард Доминик Калверт-Левин почти не покидает лазарет в этом сезоне.
Как сообщает Sky Sports, теперь "ириски" попытаются приобрести Диа, который также способен сыграть правого вингера.
16.12.2022 14:00
Просмотров: 226
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: