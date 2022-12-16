Кроос: "Варан невероятен"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос выразил свое восхищение защитником "Манчестер Юнайтед" Рафаэлем Вараном.



29-летний Варан сыграл ключевую роль в достижении сборной Франции финала Чемпионата Мира в Катаре, однако отличная игра Рафаэля на турнире совершенно не стала сюрпризом для Крооса.



"Он невероятно быстр. Я бы сказал, он один из самых быстрых партнеров по команде, что у меня когда-либо были. А у меня были быстрые партнеры по команде. Он правда невероятен. За наше время здесь я еще никогда не видел, чтобы кому-нибудь удалось убежать от него".



"Он был нашим столпом обороны вместе с Рамосом многие годы. Он выступал выдающимся образом, и у него нет слабых мест".



"Он не творит чудес с мячом, но против такого защитника, как он, крайне неприятно играть".



"Ты можешь выиграть у него борьбу в воздухе, но он невероятно быстр, поэтому ты все равно от него не убежишь. И он хороший человек", — цитирует Крооса Daily Mail.