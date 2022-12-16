МЮ попытается купить Влаховича в январе

"Манчестер Юнайтед" предпримет серьезную попытку приобрести нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича в январе.

Влахович менее года назад присоединился к "Ювентусу" из "Фиорентины" по сделке стоимостью 62 миллиона фунтов, с тех пор забив 16 голов и отдав четыре результативные передачи в 36 матчах.



Новый сезон Влахович начал с шести голов в 10 матчах Серии А, однако невыход из группы в Лиге Чемпионов, хаос в руководстве и финансовые проблемы могут подтолкнуть "Ювентус" к продаже Душана в ближайшее трансферное окно.



По информации Corriere dello Sport, "Юнайтед" всерьез настроен заполучить Влаховича, рассматривая 22-летнего серба на замену для покинувшего клуб Криштиану Роналду.



Однако Влахович также вызывает интерес у "Арсенала", "Челси", "Баварии" и ПСЖ.