МЮ попытается купить Влаховича в январе

Душан Влахович "Манчестер Юнайтед" предпримет серьезную попытку приобрести нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича в январе.

Влахович менее года назад присоединился к "Ювентусу" из "Фиорентины" по сделке стоимостью 62 миллиона фунтов, с тех пор забив 16 голов и отдав четыре результативные передачи в 36 матчах.

Новый сезон Влахович начал с шести голов в 10 матчах Серии А, однако невыход из группы в Лиге Чемпионов, хаос в руководстве и финансовые проблемы могут подтолкнуть "Ювентус" к продаже Душана в ближайшее трансферное окно.

По информации Corriere dello Sport, "Юнайтед" всерьез настроен заполучить Влаховича, рассматривая 22-летнего серба на замену для покинувшего клуб Криштиану Роналду.

Однако Влахович также вызывает интерес у "Арсенала", "Челси", "Баварии" и ПСЖ.


Метки Влахович, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 16.12.2022 13:08 # quavo
    Хз даже кто нужнее , он или коди

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  2. narcot 16.12.2022 12:46 # narcot
    чтоб помойка подписала кого-то выше среднего уровня? не верю!)

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  3. mancunia-planet 16.12.2022 12:01 # mancunia-planet
    Как вариант, одобряю

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