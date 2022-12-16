МЮ попытается купить Влаховича в январе
"Манчестер Юнайтед" предпримет серьезную попытку приобрести нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича в январе.
Влахович менее года назад присоединился к "Ювентусу" из "Фиорентины" по сделке стоимостью 62 миллиона фунтов, с тех пор забив 16 голов и отдав четыре результативные передачи в 36 матчах.
Новый сезон Влахович начал с шести голов в 10 матчах Серии А, однако невыход из группы в Лиге Чемпионов, хаос в руководстве и финансовые проблемы могут подтолкнуть "Ювентус" к продаже Душана в ближайшее трансферное окно.
По информации Corriere dello Sport, "Юнайтед" всерьез настроен заполучить Влаховича, рассматривая 22-летнего серба на замену для покинувшего клуб Криштиану Роналду.
Однако Влахович также вызывает интерес у "Арсенала", "Челси", "Баварии" и ПСЖ.
16.12.2022 12:00
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Хз даже кто нужнее , он или коди
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чтоб помойка подписала кого-то выше среднего уровня? не верю!)
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Как вариант, одобряю
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