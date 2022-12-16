Дэвид Дейн: "Саутгейт должен остаться"

Бывший вице-президент "Арсенала" Дэвид Дейн считает, что Гарет Саутгейт должен остаться на посту главного тренера сборной Англии.

Завершив выступление на Чемпионате Мира в Катаре на стадии 1/4 финала, Саутгейт взял несколько недель на размышления насчет своего будущего.



Дейн не хочет, чтобы Саутгейт оставлял свой пост, но если это произойдет, Дэвид советует Ассоциации предложить другую роль Гарету.



"Думаю, Гарет должен остаться. FA думает так же, они хотят его сохранить".



"Возможно, он решит, что не может продвинуться дальше с этой командой, и, возможно, он будет прав. Но я бы хотел, чтобы он остался в какой-нибудь роли. Потому что я считаю его достойным человеком".



"Я никогда не был против иностранного тренера", — сообщил Дейн talkSPORT.