Энрике советует "Ливерпулю" арендовать Пулишича

Бывший защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике рекомендовал "красным" арендовать вингера "Челси" Кристиана Пулишича в январе.

В этом сезоне Пулишич не является основным игроком в "Челси" и, по слухам, настроен на смену клуба в зимнее трансферное окно.



Энрике обеспокоен тем, что Кристиан так часто получает травмы, однако это не будет проблемой, если "Ливерпулю" удастся договориться об аренде.



"Ты хочешь видеть его в "Ливерпуле". Убежден, он невероятный игрок и обладает большим талантом. Проблема? Он постоянно травмирован. Но если нам удастся заполучить его в аренду до лета, это будет хорошая сделка, учитывая потерю Диаса и Жоты на долгое время", — написал Энрике в инстаграме.