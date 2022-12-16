Энрике советует "Ливерпулю" арендовать Пулишича
Бывший защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике рекомендовал "красным" арендовать вингера "Челси" Кристиана Пулишича в январе.
В этом сезоне Пулишич не является основным игроком в "Челси" и, по слухам, настроен на смену клуба в зимнее трансферное окно.
Энрике обеспокоен тем, что Кристиан так часто получает травмы, однако это не будет проблемой, если "Ливерпулю" удастся договориться об аренде.
"Ты хочешь видеть его в "Ливерпуле". Убежден, он невероятный игрок и обладает большим талантом. Проблема? Он постоянно травмирован. Но если нам удастся заполучить его в аренду до лета, это будет хорошая сделка, учитывая потерю Диаса и Жоты на долгое время", — написал Энрике в инстаграме.
16.12.2022 10:00
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на хер нужна эта югославская шавка
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))) пенсовский огрызок))
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своей стеклотары хватает
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нахер не нужен
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