Энрике советует "Ливерпулю" арендовать Пулишича

Кристиан Пулишич Бывший защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике рекомендовал "красным" арендовать вингера "Челси" Кристиана Пулишича в январе.

В этом сезоне Пулишич не является основным игроком в "Челси" и, по слухам, настроен на смену клуба в зимнее трансферное окно.

Энрике обеспокоен тем, что Кристиан так часто получает травмы, однако это не будет проблемой, если "Ливерпулю" удастся договориться об аренде.

"Ты хочешь видеть его в "Ливерпуле". Убежден, он невероятный игрок и обладает большим талантом. Проблема? Он постоянно травмирован. Но если нам удастся заполучить его в аренду до лета, это будет хорошая сделка, учитывая потерю Диаса и Жоты на долгое время", — написал Энрике в инстаграме.


Метки Ливерпуль, Пулишич, Челси, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2022 10:00

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  1. sufferwell 16.12.2022 12:41 # sufferwell
    на хер нужна эта югославская шавка

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  2. bangladesh 16.12.2022 11:42 # bangladesh
    ))) пенсовский огрызок))

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  3. scauzer11 16.12.2022 10:44 # scauzer11
    своей стеклотары хватает

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  4. closer 16.12.2022 10:07 # closer
    нахер не нужен

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