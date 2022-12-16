"Реал" поспорит с клубами Премьер-Лиги за Гакпо

"Реал" решил составить конкуренцию клубам Премьер-Лиги в борьбе за вингера ПСВ Коди Гакпо.

Гакпо проявил себя с лучшей стороны на Чемпионате Мира в Катаре, забив три гола и достигнув 1/4 финала со сборной Голландии.



Теперь уход Коди из ПСВ в январе выглядит почти неизбежным, и прежде всего 23-летнего голландца сватают в клубы Премьер-Лиги.



Гакпо связывают с переходом в "Манчестер Юнайтед" на замену покинувшему клуб Криштиану Роналду. Также интерес к Коди приписывают "Челси", "Ливерпулю", "Арсеналу" и "Ньюкаслу".



Однако теперь у клубов Премьер-Лиги появился серьезный конкурент в борьбе за Гакпо, который забил 16 голов в этом сезоне за ПСВ. Речь идет о "Реале", который, по информации Daily Mirror, уже готовит свое предложение о покупке Коди.