"Реал" поспорит с клубами Премьер-Лиги за Гакпо

Коди Гакпо "Реал" решил составить конкуренцию клубам Премьер-Лиги в борьбе за вингера ПСВ Коди Гакпо.

Гакпо проявил себя с лучшей стороны на Чемпионате Мира в Катаре, забив три гола и достигнув 1/4 финала со сборной Голландии.

Теперь уход Коди из ПСВ в январе выглядит почти неизбежным, и прежде всего 23-летнего голландца сватают в клубы Премьер-Лиги.

Гакпо связывают с переходом в "Манчестер Юнайтед" на замену покинувшему клуб Криштиану Роналду. Также интерес к Коди приписывают "Челси", "Ливерпулю", "Арсеналу" и "Ньюкаслу".

Однако теперь у клубов Премьер-Лиги появился серьезный конкурент в борьбе за Гакпо, который забил 16 голов в этом сезоне за ПСВ. Речь идет о "Реале", который, по информации Daily Mirror, уже готовит свое предложение о покупке Коди.


Метки Гакпо, ПСВ, Реал

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2022 09:00

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