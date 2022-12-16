"Тоттенхэм" готов заплатить свыше 50 млн. фунтов за Амрабата

"Тоттенхэм" хочет приобрести полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата в зимнее трансферное окно.

Амрабат сыграл ключевую роль в достижении сборной Марокко полуфинальной стадии на Чемпионате Мира в Катаре.



Как утверждает La Repubblica, главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте находится под впечатлением от игры Амрабата на ЧМ-2022, и теперь "шпоры" собираются предложить свыше 50 миллионов фунтов за Софьяна.



Однако "Тоттенхэму" придется потрудиться, чтобы заполучить Амрабата, который в 2020 году обошелся "Фиорентине" в 17 млн. фунтов. Другие клубы, включая "Ливерпуль" и "Атлетико", тоже имеют виды на 26-летнего марокканца.