"Юнайтед" лишился титульного спонсора

"Манчестер Юнайтед" объявил о прекращении сотрудничества со своим титульным спонсором TeamViewer.

В марте 2021 "Юнайтед" согласовал роскошный пятилетний контракт с TeamViewer стоимостью 235 миллионов фунтов. Так эмблема немецкой технологической компании появилась на футболках "красных дьяволов".



Однако еще в августе появилась информация, что TeamViewer, переживающая непростые времена, как и многие компании в своей отрасли, собирается отказаться от сотрудничества с "Юнайтед".



И вот сейчас этому поступило подтверждение. В официальном заявлении говорится, что клуб "достиг обоюдной договоренности, по которой "Манчестер Юнайтед" воспользуется опцией по выкупу прав на спонсорство на титульной стороне футболок".



Таким образом, эмблема TeamViewer останется на игровых футболках "Юнайтед", пока клуб не найдет нового титульного спонсора.