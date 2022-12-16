"Юнайтед" лишился титульного спонсора

Игровая футболка Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" объявил о прекращении сотрудничества со своим титульным спонсором TeamViewer.

В марте 2021 "Юнайтед" согласовал роскошный пятилетний контракт с TeamViewer стоимостью 235 миллионов фунтов. Так эмблема немецкой технологической компании появилась на футболках "красных дьяволов".

Однако еще в августе появилась информация, что TeamViewer, переживающая непростые времена, как и многие компании в своей отрасли, собирается отказаться от сотрудничества с "Юнайтед".

И вот сейчас этому поступило подтверждение. В официальном заявлении говорится, что клуб "достиг обоюдной договоренности, по которой "Манчестер Юнайтед" воспользуется опцией по выкупу прав на спонсорство на титульной стороне футболок".

Таким образом, эмблема TeamViewer останется на игровых футболках "Юнайтед", пока клуб не найдет нового титульного спонсора.


Метки TeamViewer, Манчестер Юнайтед, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 16.12.2022 07:33 # superglor
    То есть эти пригородные лохи теперь платят сами себе за то, чтобы рекламировать тимвьювер? Вот это лохи.

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  2. electric 16.12.2022 07:02 # electric
    TeamViewer > ManU

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