Светская хроника за пятницу
"Арсенал" ведет переговоры по Михаилу Мудрику. "Манчестер Сити" нацелился на Букайо Сака. Агенты хотят, чтобы Софьян Амрабат перешел в "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
"Реал" составит конкуренцию "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу" в борьбе за вингера ПСВ Коди Гакпо. (Daily Mirror)
"Ювентус" обдумывает продажу в январе полузащитника Адриена Рабьо, которого летом хотел купить "Юнайтед". (Calciomercato)
Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш был предложен ряду клубов Премьер-Лиги, включая "Юнайтед" и "Арсенал", но хочет играть за ПСЖ. (Gianluca di Marzio)
"Арсенал" находится в числе клубов, которые ведут переговоры о покупке вингера "Шахтера" Михаила Мудрика. (Daily Mail)
"Манчестер Сити" положил глаз на вингера "Арсенала" Букайо Сака. (90min)
Агентство, представляющее интересы полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата, хочет, чтобы 26-летний марокканец перешел в "Ливерпуль". (Soccernews)
"Ливерпулю" придется раскошелиться на 130 и 87 миллионов фунтов, чтобы заполучить полузащитников Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии" и Энцо Фернандеса из "Бенфики". (Mundo Deportivo)
Нападающий Юссуфа Мукоко подпишет новый контракт с дортмундской "Боруссией" на фоне слухов, связывающих его с переходом в "Челси", "Юнайтед" и "Ливерпуль". (Ruhr Nachrichten)
Несколько других клубов Премьер-Лиги пытаются опередить "Вулверхэмптон" в борьбе за нападающего "Атлетико" Матеуса Кунью. (90min)
"Эвертон" занимает "сильную позицию", сражаясь за ганского полузащитника "Аякса" Мохаммеда Кудуса. (Liverpool Echo)
Другое
УЕФА одержал "тотальную победу" над организаторами Европейской Суперлиги в Суде Европейского союза. (The Independent)
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм был вынужден менять спущенное колесо на своем автомобиле в Катаре в дизайнерской одежде. (Daily Mirror)
Белорусский президент Александр Лукашенко раскритиковал своих спортивных чиновников за то, что их сборная не смогла попасть на Чемпионат Мира в Катаре. (The Independent)
16.12.2022 06:00
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Последние комментарии:
Шутка дна:
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм был вынужден менять спущенное колесо на своем автомобиле в Катаре в дизайнерской одежде.
- команда феррари опять подвела гонщика на пит-стопе. На этот раз они случайно отошли в туалет. Стратеги алой команды всё ещё не могут прийти в себя. С Шарлем Леклером пока всё в порядке. Износ шин минимальный, прижимная сила на минимуме, следующий питстоп в финале ЧМ.
(ответить)
1. С МЮ невозможно конкурировать за гавно. Этот клуб просто как магнит для поленьев. Лучше бы Реалу сосредочиться на Мбаппе и Холланде
2. Пусть думают.
3. Я разгадал его хитрый план: он просто хочет не играть, а сидеть под Мбаппе и зарплату получать. Умен не по годам
4. Ну это минус Мартинелли получается. Украинский Марадонна не оставит шансов щеглу
5. Молодой, выносливый, зубы хорошие, губки рабочие. Этож сколько Сити заплатить придется за него в наше толерантное время?
6. Ну это как то даже слишком резко Ливерпуль ко временам 7 мест возвращается. Может не надо пока нового Чарли Адамса презентовать, а дать хоть сезон переварить нового Кэрролла за 100 миллионов?
7. А с херали Энцо за сутки на 33 миллинона подешевел? У него че, ВИЧ нашли?
8. Ну и дурак
9. Сгораю от нетерпения узнать, что же это за клубы
10. А я всегда думал, почему у единственного болельщика Эвертона на сайте ник raka-eve
11. Я ебал. Этож сколько Уефа заплатило то за такой заголовок. С таким дорогим пиаром арабам и следующий Евро отдавать придется.
12. Это пиздец.
13. А в РБ есть сборная футбольная разве? Я думал как Глеб закончил их расформировали к xyям.
(ответить)
Сижу в больнице и думаю, смерть может придти к каждому в любой момент. Как важно готовиться к нему, избегать греховное и совершать благое. Всем добра и мирного неба над головой.
(ответить)
> "Манчестер Сити" положил глаз на вингера "Арсенала" Букайо Сака. (90min)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
> УЕФА одержал "тотальную победу" над организаторами Европейской Суперлиги в Суде Европейского союза. (The Independent)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Доброе утро полтарашки сутулые.
(ответить)
Михужло про таракашку вспомнил - респект.
(ответить)
Бедный Бэкс
(ответить)
"Ливерпулю" придется раскошелиться на 130 и 87 миллионов фунтов, чтобы заполучить полузащитников Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии" и Энцо Фернандеса из "Бенфики". (Mundo Deportivo)
Ливерпуль и одного не потянет, куда уж двое.
(ответить)
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