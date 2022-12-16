Светская хроника за пятницу

"Арсенал" ведет переговоры по Михаилу Мудрику. "Манчестер Сити" нацелился на Букайо Сака. Агенты хотят, чтобы Софьян Амрабат перешел в "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Реал" составит конкуренцию "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу" в борьбе за вингера ПСВ Коди Гакпо. (Daily Mirror)



"Ювентус" обдумывает продажу в январе полузащитника Адриена Рабьо, которого летом хотел купить "Юнайтед". (Calciomercato)



Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш был предложен ряду клубов Премьер-Лиги, включая "Юнайтед" и "Арсенал", но хочет играть за ПСЖ. (Gianluca di Marzio)



"Арсенал" находится в числе клубов, которые ведут переговоры о покупке вингера "Шахтера" Михаила Мудрика. (Daily Mail)



"Манчестер Сити" положил глаз на вингера "Арсенала" Букайо Сака. (90min)



Агентство, представляющее интересы полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата, хочет, чтобы 26-летний марокканец перешел в "Ливерпуль". (Soccernews)



"Ливерпулю" придется раскошелиться на 130 и 87 миллионов фунтов, чтобы заполучить полузащитников Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии" и Энцо Фернандеса из "Бенфики". (Mundo Deportivo)



Нападающий Юссуфа Мукоко подпишет новый контракт с дортмундской "Боруссией" на фоне слухов, связывающих его с переходом в "Челси", "Юнайтед" и "Ливерпуль". (Ruhr Nachrichten)



Несколько других клубов Премьер-Лиги пытаются опередить "Вулверхэмптон" в борьбе за нападающего "Атлетико" Матеуса Кунью. (90min)



"Эвертон" занимает "сильную позицию", сражаясь за ганского полузащитника "Аякса" Мохаммеда Кудуса. (Liverpool Echo)



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УЕФА одержал "тотальную победу" над организаторами Европейской Суперлиги в Суде Европейского союза. (The Independent)



Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм был вынужден менять спущенное колесо на своем автомобиле в Катаре в дизайнерской одежде. (Daily Mirror)



Белорусский президент Александр Лукашенко раскритиковал своих спортивных чиновников за то, что их сборная не смогла попасть на Чемпионат Мира в Катаре. (The Independent)