"Сити" получит от ФИФА 4.5 млн. фунтов за участие игроков на ЧМ-2022
"Манчестер Сити" получит наибольшую компенсацию от ФИФА среди всех клубов за участие своих игроков на Чемпионате Мира в Катаре.
В соответствии с программой Club Benefits Programme ФИФА взяла на себя обязательство оплатить каждый день пребывания игрока на турнире в размере 10,000 долларов (8,120 фунтов).
Суммарно ФИФА заплатит клубам 169 млн. фунтов, и наибольшая доля — около 4.5 млн. фунтов — достанется "Сити", который будет представлен в финале аргентинским нападающим Хулианом Альваресом.
В то же время Джек Грилиш, Эдерсон и Бернарду Силва добрались со своими сборными до 1/4 финала, обеспечив "Сити" солидную компенсацию, сообщает The Times.
При этом "Барселона", делегировавшая на ЧМ-2022 аж 17 игроков, получит от ФИФА только 3.32 млн. фунтов. Это связано во многом с тем, что сборная Испании, куда были вызваны восьмеро из каталонского клуба, проиграла Марокко уже в 1/8 финала.
16.12.2022 00:05
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Пздц сумма на самом деле, 169 лямов
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