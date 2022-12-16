"Сити" получит от ФИФА 4.5 млн. фунтов за участие игроков на ЧМ-2022

"Манчестер Сити" получит наибольшую компенсацию от ФИФА среди всех клубов за участие своих игроков на Чемпионате Мира в Катаре.

В соответствии с программой Club Benefits Programme ФИФА взяла на себя обязательство оплатить каждый день пребывания игрока на турнире в размере 10,000 долларов (8,120 фунтов).



Суммарно ФИФА заплатит клубам 169 млн. фунтов, и наибольшая доля — около 4.5 млн. фунтов — достанется "Сити", который будет представлен в финале аргентинским нападающим Хулианом Альваресом.



В то же время Джек Грилиш, Эдерсон и Бернарду Силва добрались со своими сборными до 1/4 финала, обеспечив "Сити" солидную компенсацию, сообщает The Times.



При этом "Барселона", делегировавшая на ЧМ-2022 аж 17 игроков, получит от ФИФА только 3.32 млн. фунтов. Это связано во многом с тем, что сборная Испании, куда были вызваны восьмеро из каталонского клуба, проиграла Марокко уже в 1/8 финала.



