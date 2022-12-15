"Олд Траффорд" примет на 12,000 зрителей меньше в матче с "Бернли"

Вместимость "Олд Траффорд" будет ограничена во время матча 4-го раунда Кубка Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Бернли" 21 декабря.

Максимальная вместимость "Олд Траффорд" составляет 74,310 зрителей, однако в кубковом матче против команды Венсана Компани "красные дьяволы" смогут запустить на свой стадион только 62,000 болельщиков.



Как сообщает BBC, это связано с тем, что как раз в следующую среду состоится забастовка работников Национальной службы здравоохранения Англии.



По этой же самой причине "Ньюкасл" и "Саутгемптон" передвинули свои матчи на сутки раньше — на вторник. У "Юнайтед" такой возможности не было в силу ряда причин, сообщает BBC.



Добавим, что "Юнайтед" уже полностью распродал билеты на матч с "Бернли", поэтому вскоре клуб свяжется с частью пострадавших фанатов для возмещения средств.