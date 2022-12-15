"Ньюкасл" нацелился на Джоба Беллингема

"Ньюкасл" задумал приобрести полузащитника "Бирмингема" Джоба Беллингема.

Грядущим летом ведущие клубы Европы сойдутся в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема, старшего брата Джоба.



"Ньюкасл", тем временем, нацелился на Беллингема-младшего, о чем сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале.



К своим 17 годам Джоб сыграл уже 15 матчей за свой родной "Бирмингем", включая 11 в этом сезоне Чемпионшипа.



И хотя вокруг Джоба нет такого ажиотажа, как вокруг его старшего брата, Беллингем-младший привлек внимание целого ряда клубов.



Одним из претендентов на Джоба является "Боруссия", однако ожидается, что Беллингем-младший, способный сыграть и нападающего, останется в Англии, что повышает шансы "Ньюкасла".