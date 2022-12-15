"Арсенал" обратился к представителям Милинкович-Савича

"Арсенал" установил контакт с представителями полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича.

Как сообщает Relevo, Милинкович-Савич не собирается продлевать свой контракт, истекающий в 2024 году.



"Лацио" готов продать 27-летнего игрока сборной Сербии уже в январе, но хочет за свою звезду 69-87 миллионов фунтов.



К следующему лету цена за Милинкович-Савича снизится до 34-43 млн. фунтов, и это больше устраивает "Арсенал", который как раз планирует покупку Сергея на конец сезона.



Интерес к Милинкович-Савичу также проявляют "Челси" и "Ювентус". Сам Сергей предпочел бы остаться в Серии А, однако клуб из Турина не в силах тягаться с грандами Премьер-Лиги в финансовом плане.