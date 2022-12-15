FA рассматривает Лэмпарда на замену Саутгейту
FA рассматривает наставника "Эвертона" Фрэнка Лэмпарда в качестве замены для Гарета Саутгейта во главе сборной Англии.
Завершив выступление на Чемпионате Мира в Катаре поражением 1:2 от Франции в четвертьфинале, Саутгейт взял несколько недель, чтобы обдумать свое будущее.
FA надеется сохранить Саутгейта, но в то же время хочет быть готовой на случай, если Гарет, чей контракт рассчитан до 2024 года, решит уйти.
По информации Football Isider, Лэмпард будет среди кандидатов на роль следующего рулевого сборной Англии, если эта вакансия образуется после Нового года.
Технический директор Ассоциации Джон Макдермотт является большим фанатом Лэмпарда и считает, что Фрэнк соответствует профилю наставника национальной команды.
15.12.2022 20:00
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главное успеть выкупить его у Эве, пока те не уволили лэмпаса:)
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