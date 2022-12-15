Тен Хаг назвал "Ньюкасл" и "Вест Хэм" в числе претендентов на титул

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что титул Премьер-Лиги способны выиграть семь-восемь команд.

По словам Тен Хага, из-за возросшей в Премьер-Лиги конкуренции возможность совершать инвестиции приобретает повышенное значение, и Эрик видит среди претендентов на титул даже "Ньюкасл" и "Вест Хэм", пускай и не в этом сезоне.



"Когда ты сражаешься за титул, то теперь это по-другому, нежели пять ли 10 лет назад. Конкуренция стала гораздо выше".



"Ньюкасл" прибавляет. Даже "Вест Хэм" — возможно, не прямо сейчас, но они совершили огромные инвестиции".



"Тоттенхэм" определенно обладает потенциалом, а о "Сити", "Ливерпуле" и "Челси" даже говорить не приходится. Вы можете быстро насчитать семь или восемь клубов, которые способны сражаться за победу в этой лиге".



"Дело также в стратегии, не только в деньгах. Но ясно, что без правильных игроков, качественных игроков ты не сможешь быть успешен и достичь поставленных целей", — цитирует Тен Хага Football365.