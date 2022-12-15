Клиши: "У "Арсенала" есть отличные шансы на титул"

Бывший защитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Гаэль Клиши считает, что у "канониров" есть реальные шансы завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Прямо сейчас "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге с пятиочковым отрывом от действующего чемпиона в лице "Сити".



Клиши призывает не списывать "горожан" со счетов, но в то же время отмечает, что пока "канониры" "безупречны".



"Сити" очень силен, потому что они так давно поддерживают этот уровень — они стабильны последние 10 лет, поэтому ты не можешь просто списать их со счетов, но я думаю, у "Арсенала" есть отличные шансы".



"Следующие несколько недель будут по-настоящему важные, а если и есть команда, которая реально способна побороться с "Сити" в этом году, то это "Арсенал".



"С начала сезона они все делают безупречно, и я правда надеюсь, что они смогут пройти весь этот путь, потому что их клуб и их тренер заслуживают достичь успеха", — сообщил Клиши talkSPORT.