Тен Хаг: "Юнайтед" сможет совершать больше инвестиций"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что продажа клуба, полная или частичная, расширит его возможности для инвестиций.

В прошлом месяце семейство Глэйзеров подтвердило свою готовность продать "Юнайтед". По этому поводу у Тен Хага состоялся разговор с исполнительным директором клуба Ричардом Арнольдом, и тот развеял опасения Эрика.



"Мы разговаривали насчет культуры и целей, которые хотим ставить перед собой, и он подтвердил, что это не изменится. Это будет еще лучше, потому что этот проект получит дополнительные деньги".



"По моей информации это может быть только хорошей вещью, потому что мы сможем совершать больше инвестиций, а это хорошо".



"Я смотрю на конкуренцию возле вершины Премьер-Лиги, и у всех них есть возможность инвестировать. Это суровая конкуренция между семью-восемью клубами", — цитирует Тен Хага Sky Sports.