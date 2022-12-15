Жоау Фелиш предпочитает "Арсенал"

Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш предпочитает продолжить карьеру в "Арсенале".

"Атлетико" уже подтвердил свою готовность продать Фелиша в январе, однако установленная за Жоау цена в 86 миллионов фунтов выглядит заградительной.



Тем временем, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 23-летнего португальца, начал предлагать услуги своего клиента различным клубам.



В первую очередь Мендеш обратился к "Арсеналу" и "Астон Виллу", причем Daily Mirror называет "канониров", потерявших с травмой Габриэля Жезуса, фаворитом в борьбе за Фелиша.