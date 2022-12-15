Жоау Фелиш предпочитает "Арсенал"
Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш предпочитает продолжить карьеру в "Арсенале".
"Атлетико" уже подтвердил свою готовность продать Фелиша в январе, однако установленная за Жоау цена в 86 миллионов фунтов выглядит заградительной.
Тем временем, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 23-летнего португальца, начал предлагать услуги своего клиента различным клубам.
В первую очередь Мендеш обратился к "Арсеналу" и "Астон Виллу", причем Daily Mirror называет "канониров", потерявших с травмой Габриэля Жезуса, фаворитом в борьбе за Фелиша.
15.12.2022 16:00
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нахер этот бездарь всрался за такие бабки
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в МЮ карликом дрыщавым меньше.
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