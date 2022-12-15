Жоау Фелиш предпочитает "Арсенал"

Жоау Фелиш Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш предпочитает продолжить карьеру в "Арсенале".

"Атлетико" уже подтвердил свою готовность продать Фелиша в январе, однако установленная за Жоау цена в 86 миллионов фунтов выглядит заградительной.

Тем временем, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 23-летнего португальца, начал предлагать услуги своего клиента различным клубам.

В первую очередь Мендеш обратился к "Арсеналу" и "Астон Виллу", причем Daily Mirror называет "канониров", потерявших с травмой Габриэля Жезуса, фаворитом в борьбе за Фелиша.


Метки Арсенал, Атлетико, Фелиш

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2022 16:00

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  1. arsenalbigfan 15.12.2022 16:40 # arsenalbigfan
    нахер этот бездарь всрался за такие бабки

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  2. closer 15.12.2022 16:32 # closer
    в МЮ карликом дрыщавым меньше.

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