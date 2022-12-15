Давид Датро Фофана направляется в "Челси"

"Челси" согласовал покупку нападающего "Мольде" Давида Датро Камара.

Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Челси" заплатит норвежскому клубу более 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов) за Камара.



Сам Давид Датро уже обсудил условия личного контракта с "синими" и теперь готов связать свое будущее с командой Грэма Поттера.



В этом сезоне 19-летний ивуариец забил 15 голов в норвежском чемпионате и еще дважды отличился в Лиге Конференций.