Давид Датро Фофана направляется в "Челси"

Давид Датро Фофана "Челси" согласовал покупку нападающего "Мольде" Давида Датро Камара.

Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Челси" заплатит норвежскому клубу более 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов) за Камара.

Сам Давид Датро уже обсудил условия личного контракта с "синими" и теперь готов связать свое будущее с командой Грэма Поттера.

В этом сезоне 19-летний ивуариец забил 15 голов в норвежском чемпионате и еще дважды отличился в Лиге Конференций.


Метки Мольде, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 15.12.2022 16:14 # hammersmith
    Фофана Камара МихеХуйВротНа

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  2. m777 15.12.2022 15:30 # m777
    Будущее Рединга или Витесса

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  3. h22o 15.12.2022 15:09 # h22o
    топарик!

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