Глэйзеры могут ограничиться продажей доли в МЮ

Совладелец "Манчестер Юнайтед" Аврам Глэйзер заявил, что его семейство может ограничиться продажей доли в клубе.

В прошлом месяце Глэйзеры подтвердили свою готовность выслушать предложения насчет "Юнайтед". По слухам, американцы хотят получить за свой клуб 5-9 миллиардов фунтов.



Однако приехавший в Катар Аврам допускает, что "Юнайтед" будет продаст частично.



"Это не обязательно будет продажа. Это процесс, который продолжается и которым мы довольны".



"Я здесь, что смотреть Чемпионат Мира, но я ценю ваш интерес. Новости такие: это процесс, и процесс продолжается", — сообщил Глэйзер The Athletic.