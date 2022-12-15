Глэйзеры могут ограничиться продажей доли в МЮ
Совладелец "Манчестер Юнайтед" Аврам Глэйзер заявил, что его семейство может ограничиться продажей доли в клубе.
В прошлом месяце Глэйзеры подтвердили свою готовность выслушать предложения насчет "Юнайтед". По слухам, американцы хотят получить за свой клуб 5-9 миллиардов фунтов.
Однако приехавший в Катар Аврам допускает, что "Юнайтед" будет продаст частично.
"Это не обязательно будет продажа. Это процесс, который продолжается и которым мы довольны".
"Я здесь, что смотреть Чемпионат Мира, но я ценю ваш интерес. Новости такие: это процесс, и процесс продолжается", — сообщил Глэйзер The Athletic.
15.12.2022 14:00
Просмотров: 130
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: