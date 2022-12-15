Мендеш предложил "Челси" Фелиша и Кунью
Агент Жорже Мендеш предложил "Челси" нападающих "Атлетико" Жоау Фелиша и Матеуса Кунью.
После того, как Армандо Бройя надорвал крестообразные связки колена и выбыл до конца сезона, "Челси" активизировался в поисках нападающего.
С переходом к "синим" в январе связывают многих нападающих — от 18-летнего Юссусы Мукоко из дортмундской "Боруссии" до 37-летнего Криштиану Роналду, доступного свободным агентом.
Evening Standard утверждает, что Мендеш предложил "Челси" еще два варианта: Фелиша и Кунью. Интерес ко второму также проявляют "Вулверхэмптон" и "Лидс".
Также клуб со "Стэмфорд Бридж" задумывается о покупке Мемфиса Депая у "Барселоны".
15.12.2022 13:00
Просмотров: 452
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
по результативности на роль напов пенсов подходят
(ответить)
Новость которую заслужили пенсионеры
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий