Мендеш предложил "Челси" Фелиша и Кунью

Агент Жорже Мендеш предложил "Челси" нападающих "Атлетико" Жоау Фелиша и Матеуса Кунью.

После того, как Армандо Бройя надорвал крестообразные связки колена и выбыл до конца сезона, "Челси" активизировался в поисках нападающего.



С переходом к "синим" в январе связывают многих нападающих — от 18-летнего Юссусы Мукоко из дортмундской "Боруссии" до 37-летнего Криштиану Роналду, доступного свободным агентом.



Evening Standard утверждает, что Мендеш предложил "Челси" еще два варианта: Фелиша и Кунью. Интерес ко второму также проявляют "Вулверхэмптон" и "Лидс".



Также клуб со "Стэмфорд Бридж" задумывается о покупке Мемфиса Депая у "Барселоны".