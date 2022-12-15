Мендеш предложил "Челси" Фелиша и Кунью

Матеус Кунья и Жоау Фелиш Агент Жорже Мендеш предложил "Челси" нападающих "Атлетико" Жоау Фелиша и Матеуса Кунью.

После того, как Армандо Бройя надорвал крестообразные связки колена и выбыл до конца сезона, "Челси" активизировался в поисках нападающего.

С переходом к "синим" в январе связывают многих нападающих — от 18-летнего Юссусы Мукоко из дортмундской "Боруссии" до 37-летнего Криштиану Роналду, доступного свободным агентом.

Evening Standard утверждает, что Мендеш предложил "Челси" еще два варианта: Фелиша и Кунью. Интерес ко второму также проявляют "Вулверхэмптон" и "Лидс".

Также клуб со "Стэмфорд Бридж" задумывается о покупке Мемфиса Депая у "Барселоны".


Метки Атлетико, Кунья, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 15.12.2022 14:03 # alexomck
    по результативности на роль напов пенсов подходят

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  2. theo-zm 15.12.2022 13:03 # theo-zm
    Новость которую заслужили пенсионеры

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