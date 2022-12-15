"Челси" готов сделать предложение Роналду

"Челси" готов сделать предложение бывшему нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Владелец "Челси" Тодд Бели задумывался о приглашении Роналду еще минувшим летом, но столкнулся с нежеланием Томаса Тухеля, которого в сентябре на тренерском мостике "синих" сменил Грэм Поттер, видеть Криштиану в своей команде.



В этом сезоне "Челси" испытывает колоссальные проблемы с забитыми голами. Пьер-Эмерик Обамеянг и Кай Хаверц забили лишь один и три гола, соответственно, в Премьер-Лиге.



Сейчас эта ситуация только усугубилась, потому что Армандо Бройя надорвал крестообразные связки колена и в этом сезоне уже не сыграет, и это заставило "синих" возобновить интерес к Роналду, сообщает Daily Star.



Разорвав свой контракт с "Юнайтед", в данный момент Криштиану доступен свободным агентом, поэтому для Бели не составит труда договориться с агентом 37-летнего португальца Жорже Мендешем.