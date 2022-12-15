"Челси" готов сделать предложение Роналду
"Челси" готов сделать предложение бывшему нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Владелец "Челси" Тодд Бели задумывался о приглашении Роналду еще минувшим летом, но столкнулся с нежеланием Томаса Тухеля, которого в сентябре на тренерском мостике "синих" сменил Грэм Поттер, видеть Криштиану в своей команде.
В этом сезоне "Челси" испытывает колоссальные проблемы с забитыми голами. Пьер-Эмерик Обамеянг и Кай Хаверц забили лишь один и три гола, соответственно, в Премьер-Лиге.
Сейчас эта ситуация только усугубилась, потому что Армандо Бройя надорвал крестообразные связки колена и в этом сезоне уже не сыграет, и это заставило "синих" возобновить интерес к Роналду, сообщает Daily Star.
Разорвав свой контракт с "Юнайтед", в данный момент Криштиану доступен свободным агентом, поэтому для Бели не составит труда договориться с агентом 37-летнего португальца Жорже Мендешем.
15.12.2022 12:00
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легенда Челси
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Все ждут, побыстрее там
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Топарик жуткий, я про Тодда
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Роналду никак не может перестроить свою игру из-за чего испытывает проблемы на поле и за его пределами. Он еще воспринимает. себя 25-летним атлетом в самом расцвете сил. Должен брать пример с Месси и Ибрагимовича как принимать свою старость и ухудшение физических кондиций, чтобы увидеть новые возможности и раскрыть иные футбольные качества. А то как дурачок пытается постоянно обыграть 1 в 1 или пробить, лишь бы забить гол и снова почувствовать себя молодым. Это вредит его игре и тянет назад команду. Но с учетом его эго сомневаюсь, что он сможет сделать выводы после провалов этого сезона. Поэтому для "Челси" это будет крайне плохой переход.
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Нахyй Чолки, в Арсенал говорю
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