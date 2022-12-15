"Челси" готов сделать предложение Роналду

Криштиану Роналду "Челси" готов сделать предложение бывшему нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Владелец "Челси" Тодд Бели задумывался о приглашении Роналду еще минувшим летом, но столкнулся с нежеланием Томаса Тухеля, которого в сентябре на тренерском мостике "синих" сменил Грэм Поттер, видеть Криштиану в своей команде.

В этом сезоне "Челси" испытывает колоссальные проблемы с забитыми голами. Пьер-Эмерик Обамеянг и Кай Хаверц забили лишь один и три гола, соответственно, в Премьер-Лиге.

Сейчас эта ситуация только усугубилась, потому что Армандо Бройя надорвал крестообразные связки колена и в этом сезоне уже не сыграет, и это заставило "синих" возобновить интерес к Роналду, сообщает Daily Star.

Разорвав свой контракт с "Юнайтед", в данный момент Криштиану доступен свободным агентом, поэтому для Бели не составит труда договориться с агентом 37-летнего португальца Жорже Мендешем.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1377

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  1. alexomck 15.12.2022 12:48 # alexomck
    легенда Челси

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  2. mancunia-planet 15.12.2022 12:43 # mancunia-planet
    Все ждут, побыстрее там

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  3. breadpeat 15.12.2022 12:23 # breadpeat
    Топарик жуткий, я про Тодда

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  4. empry 15.12.2022 12:04 # empry
    Роналду никак не может перестроить свою игру из-за чего испытывает проблемы на поле и за его пределами. Он еще воспринимает. себя 25-летним атлетом в самом расцвете сил. Должен брать пример с Месси и Ибрагимовича как принимать свою старость и ухудшение физических кондиций, чтобы увидеть новые возможности и раскрыть иные футбольные качества. А то как дурачок пытается постоянно обыграть 1 в 1 или пробить, лишь бы забить гол и снова почувствовать себя молодым. Это вредит его игре и тянет назад команду. Но с учетом его эго сомневаюсь, что он сможет сделать выводы после провалов этого сезона. Поэтому для "Челси" это будет крайне плохой переход.

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  5. gameboy 15.12.2022 12:01 # gameboy
    Нахyй Чолки, в Арсенал говорю

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