Челси" лидирует в борьбе за Леау
"Челси" лидирует в борьбе за нападающего "Милана" Рафаэла Леау.
"Челси" и раньше задумывался об укреплении передней линии в январе, однако после травмы Армандо Бройи, который в остатке сезона уже не сыграет, был вынужден ускориться.
По информации GiveMeSport, сейчас "Челси" работает над трансфером Леау, который не смог договориться с "Миланом" о продлении своего контракта.
От действующего же контракта Рафаэла с зарплатой в 28,000 фунтов в неделю остается всего один полный год, поэтому "Милан" может быть вынужден продать 23-летнего игрока сборной Португалии.
15.12.2022 11:00
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