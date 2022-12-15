Челси" лидирует в борьбе за Леау

Рафаэл Леау "Челси" лидирует в борьбе за нападающего "Милана" Рафаэла Леау.

"Челси" и раньше задумывался об укреплении передней линии в январе, однако после травмы Армандо Бройи, который в остатке сезона уже не сыграет, был вынужден ускориться.

По информации GiveMeSport, сейчас "Челси" работает над трансфером Леау, который не смог договориться с "Миланом" о продлении своего контракта.

От действующего же контракта Рафаэла с зарплатой в 28,000 фунтов в неделю остается всего один полный год, поэтому "Милан" может быть вынужден продать 23-летнего игрока сборной Португалии.


Метки Леау, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2022 11:00

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