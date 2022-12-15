FA попросит Саутгейта поспешить с решением

FA попросит главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта поскорее принять решение насчет своего будущего.

После поражения 1:2 от Франции в четвертьфинале Чемпионата Мира в Катаре Саутгейт поставил под сомнение свое дальнейшее пребывание у руля английской сборной.



Саутгейт заявил, что ему потребуется время, чтобы принять решение. С этими мыслями Гарет отправился отдыхать вместе со своей семьей.



Как сообщает Daily Mail, вскоре после Нового года у Саутгейта состоится встреча с исполнительным директором FA Марком Баллингемом и техническим директором Джоном Макдермоттом.



После поражения в финале Евро-2020 от Италии в прошлом году Саутгейт подождал четыре месяца, прежде чем подтвердил свое будущее, продлив свой контракт, но на сей раз боссы Ассоциации хотят получить ответ быстрее.



Уже в марте сборная Англии стартует в отборе к Евро-2024, а сам турнир пройдет через полтора года, поэтому FA и нужен ответ от Саутгейта как можно скорее.