Райс остается целью номер один для "Челси"

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс остается трансферной целью номер один для "Челси".

Райса связывали с уходом из "Вест Хэма" еще минувшим летом, однако Деклан согласился посвятить "молотобойцам" еще один сезон, после чего он сможет беспрепятственно уйти в большой клуб.



Как утверждает Football.London, главным претендентом на 23-летнего Райса является "Челси", который нуждается в усилении центра поля из-за истекающих в конце сезона контрактов Нголо Канте и Жоржиньо.



"Челси" может возобновить интерес к Эдсону Альваресу из "Аякса" в январе, но следующим летом постарается приобрести Райса.