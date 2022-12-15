Райс остается целью номер один для "Челси"
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс остается трансферной целью номер один для "Челси".
Райса связывали с уходом из "Вест Хэма" еще минувшим летом, однако Деклан согласился посвятить "молотобойцам" еще один сезон, после чего он сможет беспрепятственно уйти в большой клуб.
Как утверждает Football.London, главным претендентом на 23-летнего Райса является "Челси", который нуждается в усилении центра поля из-за истекающих в конце сезона контрактов Нголо Канте и Жоржиньо.
"Челси" может возобновить интерес к Эдсону Альваресу из "Аякса" в январе, но следующим летом постарается приобрести Райса.
15.12.2022 09:00
Просмотров: 506
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Челси давно не может подписывать топ игроков, и в этот раз не сможет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий