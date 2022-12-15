Райс остается целью номер один для "Челси"

Деклан Райс Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс остается трансферной целью номер один для "Челси".

Райса связывали с уходом из "Вест Хэма" еще минувшим летом, однако Деклан согласился посвятить "молотобойцам" еще один сезон, после чего он сможет беспрепятственно уйти в большой клуб.

Как утверждает Football.London, главным претендентом на 23-летнего Райса является "Челси", который нуждается в усилении центра поля из-за истекающих в конце сезона контрактов Нголо Канте и Жоржиньо.

"Челси" может возобновить интерес к Эдсону Альваресу из "Аякса" в январе, но следующим летом постарается приобрести Райса.


Метки Вест Хэм, Райс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2022 09:00

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  1. blueswin 15.12.2022 10:07 # blueswin
    Челси давно не может подписывать топ игроков, и в этот раз не сможет

    (ответить)

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