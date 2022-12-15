"Ливерпулю", возможно, придется продать Фабиньо, чтобы пригласить в команду других полузащитников.

Укрепление центра поля является абсолютным приоритетом для "Ливерпуля" на 2023 год, и одного игрока в эту зону "красным" будет мало.



С переездом на "Энфилд" связывают таких полузащитников, как Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии" и Энцо Фернандес из "Бенфики".



Оба стоят чрезвычайно дорого, и главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу, возможно, придется пожертвовать 29-летним Фабиньо, который нестабильно проводит этот сезон.



При этом Football Insider исключает продажу оцениваемого в 50 миллионов фунтов Фабиньо в январе — решение по игроку сборной Бразилии будет принято в конце сезона.