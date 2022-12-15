МЮ пообещал поддержать Тен Хага на трансферном рынке

"Манчестер Юнайтед" сообщил главному тренеру Эрику Тен Хагу, что тот получит серьезную поддержку на трансферном рынке, несмотря на планы по продаже.

В данный момент семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед" с 2005 года, ищет покупателя на свой клуб, надеюсь заключить сделку в первый квартал после Нового года.



Однако для Тен Хага это ничего не меняет, и боссы "красных дьяволов" пообещали Эрику, что тот получит средства для возвращения клуба в элиту английского и европейского футбола.



"Юнайтед" только минувшим летом укрепил свой состав на 220 миллионов фунтов. В январе и после окончания сезона Тен Хаг сможет потратить еще, сообщает Daily Mail.



Что касается продажи "Юнайтед", то Глэйзеры надеются выручить за свой клуб от 5 до 9 млрд. фунтов.