МЮ пообещал поддержать Тен Хага на трансферном рынке

Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" сообщил главному тренеру Эрику Тен Хагу, что тот получит серьезную поддержку на трансферном рынке, несмотря на планы по продаже.

В данный момент семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед" с 2005 года, ищет покупателя на свой клуб, надеюсь заключить сделку в первый квартал после Нового года.

Однако для Тен Хага это ничего не меняет, и боссы "красных дьяволов" пообещали Эрику, что тот получит средства для возвращения клуба в элиту английского и европейского футбола.

"Юнайтед" только минувшим летом укрепил свой состав на 220 миллионов фунтов. В январе и после окончания сезона Тен Хаг сможет потратить еще, сообщает Daily Mail.

Что касается продажи "Юнайтед", то Глэйзеры надеются выручить за свой клуб от 5 до 9 млрд. фунтов.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2022 07:00

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  1. electric 15.12.2022 07:02 # electric
    Михужло пообещал модернизацию сайта. Выводы делайте сами.

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