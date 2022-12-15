Светская хроника за четверг

Душан Влахович может перейти в "Челси". "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" лидируют в борьбе за Жоау Фелиша. Игрокам "Монцы" обещан "автобус с проститутками". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Реал" рассматривает нападающего ПСВ Коди Гакпо, который также интересен клубам Премьер-Лиги, на роль преемника для Карима Бензема. ( ФЫ)



Несмотря на травму Армандо Бройи, "Челси" не будет ускорят трансфер нападающего "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку. (Fabrizio Romano)



Нападающий Душан Влахович может покинуть "Ювентус" в январе, и "Челси" является одним из претендентов на серба. (Ben Jacobs)



Полузащитник Энцо Фернандес, которого хочет "Ливерпуль", покинет "Бенфику" только за 103 миллиона фунтов. (90min)



"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" составят конкуренцию "Челси" в борьбе за нападающего дортмундской "Боруссии" Юссуфу Мукоко. (The Times)



"Юнайтед" работает над приобретением правого защитника "Интера" Дензела Думфриса, что может открыть дверь к переходу Диогу Далота в "Барселону". (Sport)



Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш был предложен "Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсеналу" и "Астон Вилле". (Daily Mail)



"Юнайтед" и "Арсенал" — два наиболее вероятных направления для Фелиша. (AS)



"Байер" и два неназванных клуба Премьер-Лиги хотят защитника "Вест Хэма" Владимира Цоуфала. (Sky Sports)



Полузащитник Джефферсон Лерма отклонил несколько предложений "Борнмута" о новом контракте и, вероятно, покинет клуб свободным агентом в конце сезона. (Football Insider)



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Нападающий Криштиану Роналду тренируется на базе своего бывшего клуба "Реала". (Sky Sports)



Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Софьяна Амрабата из сборной Марокко лучшим полузащитником на ЧМ-2022. (Daily Mail)



Владелец "Монцы" Сильвио Берлускони пообещал своим игрокам "автобус с проститутками", если они победят "Милан" или "Ювентус" около Нового года. (FourFourTwo)