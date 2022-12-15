"Юнайтед" интересуется Фелишем и Моратой
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к двум нападающим "Атлетико" в лице Жоау Фелиша и Альваро Мораты.
Приглашение нападающего является одним из приоритетов "Юнайтед" на январь после расставания с Криштивну Роналду.
Что касается Фелиша, то "Атлетико" уже подтвердил свою готовность продать Жоау в зимнее окно, однако цена в 86 миллионов фунтов за 23-летнего португальца отпугивает "красных дьяволов".
Как сообщает ESPN, решением может стать аренда Фелиша до конца сезона с обязательством по выкупу.
Также на радаре у "Юнайтед" находится 30-летний испанец Мората, насчет которого "дьяволы" делали запросы еще минувшим летом.
15.12.2022 00:05
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Типичные скамо6ляди
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ахахах орууууууу
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