"Юнайтед" интересуется Фелишем и Моратой

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к двум нападающим "Атлетико" в лице Жоау Фелиша и Альваро Мораты.

Приглашение нападающего является одним из приоритетов "Юнайтед" на январь после расставания с Криштивну Роналду.



Что касается Фелиша, то "Атлетико" уже подтвердил свою готовность продать Жоау в зимнее окно, однако цена в 86 миллионов фунтов за 23-летнего португальца отпугивает "красных дьяволов".



Как сообщает ESPN, решением может стать аренда Фелиша до конца сезона с обязательством по выкупу.



Также на радаре у "Юнайтед" находится 30-летний испанец Мората, насчет которого "дьяволы" делали запросы еще минувшим летом.