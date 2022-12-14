"Челси" сделал предложение о покупке Мукоко
"Челси" выдвинул предложение о покупке нападающего дортмундской "Боруссии" Юссуфы Мукоко в зимнее трансферное окно.
18-летний Мукоко считается одним из ярчайших талантов в Дортмунде, забив 11 голов в 59 матчах за свой клуб, а также сыграв на Чемпионате Мира в Катаре за сборную Германии.
Однако контракт Мукоко по-прежнему истекает в конце этого сезона, и это подогревает интерес других клубов, включая "Барселону", к Юссуфе.
Из-за своих финансовых ограничений "Барселона" не может купить Мукоко в январе и потому вынуждена ждать до окончания сезона, когда Юссуфа может стать свободным агентом.
В то же время "Челси" хочет заполучить Мукоко в январе, уже предложив за юного немца 8.6 млн. фунтов, сообщает Goal.
14.12.2022 23:00
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