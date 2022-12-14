Джонсон уверен, что Рэшфорд захочет в "Реал"

Экс-защитник сборной Англии Глен Джонсон уверен, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был бы заинтересован в переходе в "Реал".

Как известно, "Юнайтед" решил продлить на 12 месяцев истекающий в конце этого сезона контракт Рэшфорда, однако долгосрочное будущее Маркуса остается под вопросом.



Рэшфорд называется целью для "Реала", который неспешно ищет преемника для Карима Бензема, и Джонсону кажется, что испанский гранд имеет все шансы соблазнить Маркуса.



"Ну, уход Бензема создаст огромную пустоту".



"Я огромный фанат Рэшфорда, и его невозможно остановить, когда он прессингует и когда он в своей лучшей форме. Я не сомневаюсь, что "Реал" захочет купить его, если он будет доступен за разумные деньги и если от его контракта будет оставаться не так много времени".



"Достаточно ли он хорош, чтобы заменить Бензема? Мы не узнаем этого, пока он не будет играть в Лиге Чемпионов каждую неделю. У него определенно есть этот потенциал".



"Рэшфорд будет на 100% заинтересован. "Реал" — это "галактикос", и ты живешь в Мадриде. Куда бы он ни отправился, ему будут хорошо платить, так что ему не нужно думать об этом. В "Реале" он сможет сражаться за победу в Ла Лиге, далеко продвигаться в Лиге Чемпионов и жить под солнцем, так что это беспроигрышный вариант", — цитирует Джонсона Daily Mirror.