Кукурелья уверен, что Поттер наладит результаты "Челси"

Защитник "Челси" Марк Кукурелья уверен, что главный тренер Грэм Поттер наладит результаты, если получит время.

В преддверии возобновления сезона "Челси" занимает только восьмое место в Премьер-Лиге, отставая на восемь очков от топ-4.



В последних матчах "синих" к тактике Поттера и его кадровым решения были большие вопросы, однако Кукурелья верит, что у Поттера все сложится.



"У нас есть большие игроки, чтобы воплощать его идеи. Я был по-настоящему счастлив выступать у него в "Брайтоне", и теперь он перешел сюда. Думаю, это хорошо для меня и остальной команды. Он хороший тренер, потому что его идеи футбола заточены на атаку".



"И все это является процессом. В первом сезоне Грэма в "Брайтоне" результаты оставляли желать лучшего, команда находились внизу таблицы".



"Они сохраняли верность его идеям, трудились, трудились и трудились. И в прошлом сезоне, а также в этом сезоне они играли по-настоящему хорошо с этими же идеями".



"Нам нужно трудиться и вникать в его идеи, а результаты придут. Пришел новый тренер с другими идеями, и под это сложно подстраиваться, когда тебе некогда тренироваться".



"Сейчас у нас есть время, чтобы лучше понять его идеи. Я предвкушаю вторую часть сезона", — сообщил Кукурелья The Sun.