"Лестер" готовит предложение о покупке Унахи

Аззедин Унахи "Лестер" готовит внушительное предложение о покупке полузащитника "Анже" Аззедина Унахи.

22-летний Унахи сыграл все пять матчей сборной Марокко на пути к полуфиналу Чемпионата Мира в Катаре против Франции, чем привлек внимание "Барселоны".

Однако Sky Sports утверждает, что "Лестер" надеется опередить "Барселону" и другие заинтересованные клубы, предложив свыше 40 миллионов фунтов за Аззедина.

"Лисы" могут отбить часть затрат на Унахи с помощью продажи в январе полузащитника Юри Тилеманса, контракт которого истекает в конце этого сезона.


Метки Анже, Лестер, Унахи

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2022 20:00

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