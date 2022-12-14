"Лестер" готовит предложение о покупке Унахи

"Лестер" готовит внушительное предложение о покупке полузащитника "Анже" Аззедина Унахи.

22-летний Унахи сыграл все пять матчей сборной Марокко на пути к полуфиналу Чемпионата Мира в Катаре против Франции, чем привлек внимание "Барселоны".



Однако Sky Sports утверждает, что "Лестер" надеется опередить "Барселону" и другие заинтересованные клубы, предложив свыше 40 миллионов фунтов за Аззедина.



"Лисы" могут отбить часть затрат на Унахи с помощью продажи в январе полузащитника Юри Тилеманса, контракт которого истекает в конце этого сезона.