"Лестер" готовит предложение о покупке Унахи
"Лестер" готовит внушительное предложение о покупке полузащитника "Анже" Аззедина Унахи.
22-летний Унахи сыграл все пять матчей сборной Марокко на пути к полуфиналу Чемпионата Мира в Катаре против Франции, чем привлек внимание "Барселоны".
Однако Sky Sports утверждает, что "Лестер" надеется опередить "Барселону" и другие заинтересованные клубы, предложив свыше 40 миллионов фунтов за Аззедина.
"Лисы" могут отбить часть затрат на Унахи с помощью продажи в январе полузащитника Юри Тилеманса, контракт которого истекает в конце этого сезона.
14.12.2022 20:00
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