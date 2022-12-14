"Тоттенхэм" проявил интерес к Макаллистеру

"Тоттенхэм" обозначил интерес к полузащитнику "Брайтона" и сборной Аргентины Алексису Макаллистеру.

23-летний Макаллистер является ключевым игроком "Брайтона" в этом сезоне, забив пять голов в Премьер-Лиге, а также отметился пятью появлениями в стартовом составе аргентинской сборной на Чемпионате Мира в Катаре и сейчас готовится к финалу турнира.



Как сообщает The Sun, своей игрой на ЧМ-2022 Макаллистер произвел впечатление на управляющего директора "Тоттенхэма" Фабио Паратичи, который теперь готов дать зеленый свет на покупку Алексиса.



Макаллистер также вызывает интерес у "Атлетико", "Ювентуса" и "Интера", причем последний считается фаворитом в борьбе за Алексиса, который лишь в октябре заключил новый контракт с "Брайтоном" до 2025 года.



Помимо полузащитника, главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте надеется приобрести защитника и нападающего в январе.