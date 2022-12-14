Кроос считает, что Мертезакер идеален для работы со сборной Германии

Немецкий полузащитник "Реала" Тони Кроос считает, что глава академии "Арсенала" Пер Мертезакер идеально бы подошел на роль следующего наставника сборной Германии.

Будущее нынешнего наставника сборной Германии Ханси Флика оказалось под вопросом после того, как его команда не сумела преодолеть групповой этап на Чемпионате Мира в Катаре.



Кроос выступает за смену рулевого и предлагает отдать эту работу своему бывшему партнеру по национальной команде.



"Я правда думаю, что Пер — идеальный человек для этой работы. У него отличный характер, он обладает абсолютным авторитетом, и в то же время он может сыграть роль друга игроков".



"Пер — мегапрофессионал, и он позволил бы сборной снова сблизиться с фанатами. На мой взгляд, он идеален для этой работы".



"Он получил большой опыт благодаря годам работы в академии "Арсенала", — цитирует Крооса Evening Standard.