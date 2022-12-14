"Фулхэм" хочет купить Соареша у "Арсенала"

"Фулхэм" хочет приобрести правого защитника "Арсенала" Седрика Соареша в зимнее трансферное окно.

"Фулхэм" наводил справки насчет Соареша еще в конце минувшего лета и с тех пор не переставал следит за Седриком.



Соареш провел только два матча за "Арсенал" в этом сезоне, оба раза появившись на замену. 31-летний португалец вчистую проигрывает конкуренцию Бену Уайту и Такехиро Томиясу на своей позиции.



Как сообщает Sky Sports, главный тренер "Фулхэма" Марку Силва полон решимости заполучить в январе Соареша, чей контракт с "канонирами" рассчитан до 2024 года.



Интересы Соареша представляет агент Киа Джурабчан, который имеет тесные связи с "Арсеналом" и который помог "Фулхэму" подписать вингера Виллиана минувшим летом.