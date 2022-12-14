"Юнайтед" обратится насчет Гонсалу Рамуша

"Манчестер Юнайтед" собирается сделать запрос насчет приобретения нападающего "Бенфики" Гонсалу Рамуша в январе.

"Юнайтед" находится в поисках нового нападающего после того, как "красные дьяволы" были вынуждены расторгнуть контракт с Криштиану Роналду.



Ранее с переходом в "Юнайтед" связывали Коди Гакпо из ПСВ, Рафаэла Леау из "Милана" и Жоау Фелиша из "Атлетико", однако ESPN называет еще одно имя.



Речь идет о 21-летнем Рамуше, который привлек внимание "дьяволов" своей игрой на Чемпионате Мира в Катаре, где он забил три гола и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за сборную Португалии.



До старта этого сезона "Бенфика" была открыта к продаже Рамуша и оценивала его в 20 миллионов евро (17 млн. фунтов). На сей раз Гонсалу, забивший 10 голов за свой клуб в этой кампании, будет стоить гораздо дороже.