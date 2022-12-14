Эллардайс: "Нельзя приглашать иностранца в сборную Англии"

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс считает, что нельзя приглашать иностранного тренера на место Гарета Саутгейта.

После выбывания с Чемпионата Мира в Катаре Саутгейт, чей контракт истекает в 2024 году, решает, останется ли он у руля английской сборной.



Среди претендентов на замену Гарету называются Томас Тухель и Маурисио Почеттино, но Большой Сэм считает, что англичан должен тренировать британец.



"Нет, этого не может произойти (назначения иностранца). Нельзя, чтобы это повторилось".



"Я понимаю эти дебаты, потому что женскую сборную возглавляет голландский тренер, и он побеждал".



"Но если мы возьмем и назначим небританского тренера, это будет противоречить всему тому, что у нас есть в этой стране", — цитирует Эллардайса Daily Mail.