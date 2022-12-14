Саа не уверен, что Гакро подходит МЮ

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа предостерег "красных дьяволов" от приобретения вингера ПСВ Коди Гакпо.

"Юнайтед" интересовался Гакпо еще минувшим летом, а сейчас рассматривает Коди на замену Криштиану Роналду, который покинул клуб.



Однако Саа не уверен, что 23-летний голландец сразу заиграет в Премьер-Лиге, и призывает "дьяволов" подождать год-другой.



"Он очень хороший игрок, и он провел очень хороший турнир (Чемпионат Мира). Его игра на крупнейшей арене доказывает, что он способен проявить себя в Премьер-Лиге. Он так быстр, забивает голы за свой клуб и сборную".



"Я бы хотел понаблюдать его на этом уровне еще год или два. Я не уверен, что нужно сразу его покупать и что он подойдет нам".



"Мы уже видели, как классные игроки вроде Санчо с трудом осваиваются в Премьер-Лиге. Мы знаем, что Гакпо — классный игрок, но является ли переход в "Юнайтед" правильным шагом для его развития в данный момент?" — цитирует Саа Daily Mirror.