"Лидс" обратился к агенту Ливаковича
"Лидс" установил контакт с агентом голкипера загребского "Динамо" Доминика Ливаковича.
27-летний Ливакович стал одной из главных звезд Чемпионата Мира в Катаре, достигнув со своей сборной Хорватии полуфинальной стадии.
Своей игрой на Чм-2022 Ливакович привлек внимание целого ряда европейских клубов, включая "Лидс", который рассматривает Доминика в качестве замены для своего первого номера Илана Мельше.
Media Foot ожидает, что суммы в 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов) плюс бонусы будет достаточно для приобретения Ливаковича в январе.
Добавим, Ливаковича также сватают в "Баварию", чей основной голкипер Мануэль Нойер уже не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги.
14.12.2022 13:00
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