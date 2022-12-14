"Лидс" обратился к агенту Ливаковича

"Лидс" установил контакт с агентом голкипера загребского "Динамо" Доминика Ливаковича.

27-летний Ливакович стал одной из главных звезд Чемпионата Мира в Катаре, достигнув со своей сборной Хорватии полуфинальной стадии.



Своей игрой на Чм-2022 Ливакович привлек внимание целого ряда европейских клубов, включая "Лидс", который рассматривает Доминика в качестве замены для своего первого номера Илана Мельше.



Media Foot ожидает, что суммы в 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов) плюс бонусы будет достаточно для приобретения Ливаковича в январе.



Добавим, Ливаковича также сватают в "Баварию", чей основной голкипер Мануэль Нойер уже не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги.