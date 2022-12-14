Артета рад возвращению Уайта в "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что он рад снова рассчитывать на защитника Бена Уайта после досрочного возвращения того из сборной Англии.

Согласно слухам, 25-летний Уайт был изгнан из лагеря сборной Англии на Чемпионате Мира в Катаре, потому что повздорил со Стивом Холланом, ассистентом Гарета Саутгейта.



Артета отказывается спекулировать на эту тему и просто радуется, что основной игрок вернулся к нему целым и невредимым.



"Каждый в клубе обеспечивает ему большую поддержку и любовь. Мы знаем причины, почему ему пришлось уехать, и для нас хорошо, что он вернулся в хорошем состоянии".



"Я знаю, что из себя представляет Бен, в чем он нуждается, каков его характер. Все мы рады, что он есть у нас в клубе", — цитирует Артету Evening Standard.