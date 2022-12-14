"Тоттенхэм" хочет принять финал Лиги Чемпионов

"Тоттенхэм" хочет провести финал Лиги Чемпионов на своем стадионе после 2026 года.

По информации Football Insider, "Тоттенхэм" готов предложить УЕФА свой стадион также для финала Лиги Европы, но именно финал Лиги Чемпионов является по-настоящему желанной целью для президента "шпор" Даниэля Леви.



Места проведения трех ближайших финалов элитного европейского финала уже определены. В 2023 он будет сыгран на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, в 2024 — на "Уэмбли" в Лондоне, а 2025 — на "Альянц Арене" в Мюнхене.



Поэтому "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", вмещающий 62,850 зрителей, сможет принять финал Лиги Чемпионов не раньше 2026 года.



Леви надеется, что договоренность такого рода с УЕФА позволит "Тоттенхэму" выгоднее продать права на переименование своего стадиона.