Челси" готов купить нападающего в январе

"Челси" готов потратиться на нападающего в зимнее трансферное окно.

Накануне стало известно, что Армандо Бройя порвал крестообразные связки колена в товарищеском матче против "Астон Виллы" и в этом сезоне уже не сыграет.



Потеря Бройи только усугубляет ситуацию в передней линии "Челси". Двое других нападающих "синих", Кай Хаверц и Пьер-Эмерик Обамеянг, на двоих забили лишь четыре гола в этом сезоне Премьер-Лиги.



Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, главный тренер "Челси" Грэм Поттер и владелец клуба Тодд Бели собираются решить эту проблему, обратившись на трансферный рынок.



"Синие" и раньше задумывались о приглашении нападающего в январе, но теперь они только активизируются.