Челси" готов купить нападающего в январе
"Челси" готов потратиться на нападающего в зимнее трансферное окно.
Накануне стало известно, что Армандо Бройя порвал крестообразные связки колена в товарищеском матче против "Астон Виллы" и в этом сезоне уже не сыграет.
Потеря Бройи только усугубляет ситуацию в передней линии "Челси". Двое других нападающих "синих", Кай Хаверц и Пьер-Эмерик Обамеянг, на двоих забили лишь четыре гола в этом сезоне Премьер-Лиги.
Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, главный тренер "Челси" Грэм Поттер и владелец клуба Тодд Бели собираются решить эту проблему, обратившись на трансферный рынок.
"Синие" и раньше задумывались о приглашении нападающего в январе, но теперь они только активизируются.
14.12.2022 10:00
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Там морган есть какой то, он знает кого купить
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